Открытие памятника воинам Великой Отечественной войны состоялось в Себежском районе

17:58, 22 сентября 2024, ПАИ

Торжественное открытие памятника воинам Великой Отечественной войны, погибшим за Родину в период освобождения Идрицкого района (ныне Себежского), состоялось в деревне Рог сегодня, 22 сентября, пишет газета «Призыв».

На мероприятии присутствовали жители Себежского района: представители администрации посёлка Идрица, депутатов районного Собрания и посёлка, коллектива Идрицкой средней школы, поисковый отряд «Знамя Победы», жители окрестных деревень, СМИ.

Деревня Рог, по рассказам поисковиков, дотла была сожжена фашистами в годы Великой Отечественной войны. После войны отстроена заново, но из-за оттока населения здесь не осталось ни одного дома.

«Жестокие бои за взятие этой высоты продолжались с января по март 1944 года. Три фашистские дивизии, менявшие состав через каждые две недели, никак не могли выбить наших бойцов с этой высотки. Сколько здесь полегло – не знает никто: цифры настолько разнятся, что мы не озвучиваем их. Поиски погибших продолжаются и продолжаются», – отметили в газете.

Памятник установлен на средства поисковиков отряда «Знамя Победы» и неравнодушных земляков. Именно поисковики явились инициаторами торжества.

«На их просьбу откликнулся коллектив Идрицкой средней школы. Знаменная группа, почётный караул, ведущие сделали мероприятие торжественным и памятным. Как всегда, всё отработано, чётко и красиво», – подчеркнул корреспондент газеты.

Перед собравшимися выступили глава администрации городского поселения «Идрица» Михаил Андреев, депутат Себежского районного Собрания депутатов, почётный гражданин Себежского края Сергей Зенин. В своих выступлениях они выразили признательность поисковикам, рассказали об истории здешних мест и подчеркнули, что память о героях, погибших на нашей земле, навсегда сохранится в сердцах жителей района.

Присутствующие смогли рассмотреть экспонаты поисковиков на организованной мини-выставке.

Право открыть памятник предоставлено отцу и сыну – поисковику и ученику пятого класса Идрицкой школы – Виталию и Денису Бойко.

Участники мероприятия возложили цветы и почтили память защитников минутой молчания.

Педагог Идрицкой школы Роман Печкурёв и ученица Аля Цветкова исполнили песню Максима Фадеева «Журавли».

«Отметим, что мероприятие вдали от населённых пунктов, посреди лесного массива в выходной день собрало немалое для здешних мест количество людей. Гимн России, метроном, песня Романа и Али, слёзы на глазах людей, военная выправка поисковиков навсегда останутся в памяти», – написали в газете.