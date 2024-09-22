Псковичей приглашают на презентацию клуба комнатного и садового цветоводства «Гармония»

18:28, 22 сентября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на презентацию клуба комнатного и садового цветоводства «Гармония», которая состоится в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Мероприятие пройдёт в рамках библиотечного проекта «Продвигай Псковское», который знакомит жителей Псковской области с фермерами, сельхозпроизводителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции. Клуб «Гармония» более десяти лет работает в сотрудничестве с отделом технико-экономической и сельскохозяйственной литературы библиотеки имени В. Я. Курбатова. Клуб существует уже 22 года. Члены клуба выращивают лимоны, апельсины, мандарины, пальмы, орхидеи, кофе, кактусы, экзотические и красивоцветущие растения, рассказали в библиотеке.

На презентации клуба «Гармония» посетители ознакомятся с его работой, смогут послушать лекцию о выращивании цветов и приобрести цветочные черенки. Для участников презентации будет работать книжная выставка, книги можно будет взять домой.

Мероприятие пройдёт 25 сентября в 15:00 в региональном центре Президентской библиотеки (улица Профсоюзная, дом 2, 2-й этаж, кабинет 204).