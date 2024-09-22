В Пскове мужчина подозревается в убийстве сожительницы

23:00, 22 сентября 2024, ПАИ

В Пскове мужчина подозревается в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

20 сентября в одной из квартир в Пскове обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей. У пары произошёл конфликт на бытовой почве, в результате чего мужчина нанёс несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу жертвы. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия и зафиксировали следы преступления. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Фигурант задержан в процессуальном порядке. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.