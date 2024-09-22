Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове мужчина подозревается в убийстве сожительницы

В Пскове мужчина подозревается в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

20 сентября в одной из квартир в Пскове обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, к совершению преступления причастен сожитель потерпевшей. У пары произошёл конфликт на бытовой почве, в результате чего мужчина нанёс несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу жертвы. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия и зафиксировали следы преступления. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Фигурант задержан в процессуальном порядке. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 сентября 2024

Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах
22 сентября 2024

Мастер-класс по баскетболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Великих Луках
22 сентября 2024

Учёные провели комплексную экспедицию по изучению озера Полисто в Бежаницком районе
22 сентября 2024

Волонтёрская акция прошла на новой экотропе нацпарка «Себежский»
22 сентября 2024

Профилактический рейд провели пожарные в Красногородском муниципальном округе
22 сентября 2024

Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе в Пскове
22 сентября 2024

Псковский кремль стал одним из популярных туристических мест на Северо-Западе
22 сентября 2024

Скейты, автозвук, граффити: фестиваль уличной культуры «Плеск» прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...