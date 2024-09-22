Церемония награждения победителей молодёжного фестиваля «Мосты дружбы» прошла в Пскове

19:03, 22 сентября 2024, ПАИ

В Пскове в Доме офицеров состоялась церемония награждения победителей международного молодёжного фестиваля театрального искусства «Мосты дружбы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Организатором мероприятий стал Псковский государственный университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Проектного офиса международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Беларусь».

«Позвольте приветствовать вас от имени министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова и поблагодарить вас за участие в молодёжном театральном фестивале в рамках деятельности Союзного государства. Спасибо вам за всё то творчество, которое вы привезли с собой, которое создали в рамках мастер-классов и подготовки общих спектаклей. Мы все знаем, что творчество объединяет, создаёт те самые коммуникационные мосты, которые помогают нам решать те или иные задачи, делают нас ещё ближе, и я уверена, что те знакомства, которые вы обрели на гостеприимной Псковской земле, конечно, станут устойчивыми и помогут реализоваться ещё многим и многим интересным инициативам», – обратилась с приветственным словом замминистра Ольга Петрова.

Экспертное жюри определило победителей в номинациях «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший актёрский ансамбль». Члены экспертного жюри отметили высокий уровень подготовки театральных коллективов и творческий потенциал спектаклей-участников. Списки победителей – по ссылке.

«Я хотела бы обратиться к Министерству науки и высшего образования России с просьбой продолжить наш фестиваль, чтобы на следующий год конкурсанты снова встретились на Псковской земле. И я предлагаю членам жюри войти в состав программного комитета и продумать, каким должен быть второй фестиваль «Мосты дружбы». Мне кажется, нам удалось показать, что дружба может поддерживаться благодаря разным сферам деятельности: и через науку, и через образование, и через творчество, а конкретно – с помощью театра. Театр – это та платформа, которая может нас объединить. Именно от молодых людей зависит, что будет дальше. Во всех смыслах этого словосочетания. Поэтому мы хотим давать им больше возможностей для развития и ещё больше поводов для встреч», – обратилась к присутствующим на церемонии закрытия ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Отметим, на заочном этапе студенты непрофильных вузов Российской Федерации и Республики Беларусь представили спектакли на тему этого года «Семейные истории: связь поколений». В конкурсе приняло участие более 170 человек из 14 городов двух государств. По решению организационного комитета фестиваля в финальный этап вышло семь коллективов из вузов Волгограда, Гродно, Витебска, Москвы, Читы, Смоленска, Пскова. Очный этап фестиваля стартовал 18 сентября. Для участников прошли профессиональные мастер-классы по актёрскому мастерству, сценическому движению и пластической выразительности, конкурсные показы работ, круглый стол-рефлексия с членами жюри фестиваля, экскурсии по Пскову.