Псковский кремль стал одним из популярных туристических мест на Северо-Западе

19:55, 22 сентября 2024, ПАИ

Псковский кремль стал одним из популярных туристических мест на Северо-Западе по версии национального туристического портала путешествуем.рф. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Национальный туристический портал путешествуем.рф реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Отметим, на портале опубликована подборка главных событий – музыкальных, автомобильных, морских, гастрономических, литературных фестивалей и других мероприятий. На сайте также обновляются автомаршруты, созданы путеводители, размещена подборка глэмпингов и другая информация.

Ранее сообщалось, что национальный туристский маршрут Псковской области «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» стал лучшим в номинации «Мастера вовлечения». Церемония награждения прошла в Москве в рамках международного форума-выставки «Отдых Leisure – 2024».