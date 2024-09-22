Псковский кремль стал одним из популярных туристических мест на Северо-Западе
Псковский кремль стал одним из популярных туристических мест на Северо-Западе по версии национального туристического портала путешествуем.рф. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Национальный туристический портал путешествуем.рф реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Отметим, на портале опубликована подборка главных событий – музыкальных, автомобильных, морских, гастрономических, литературных фестивалей и других мероприятий. На сайте также обновляются автомаршруты, созданы путеводители, размещена подборка глэмпингов и другая информация.
Ранее сообщалось, что национальный туристский маршрут Псковской области «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» стал лучшим в номинации «Мастера вовлечения». Церемония награждения прошла в Москве в рамках международного форума-выставки «Отдых Leisure – 2024».
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