В мае жертвами мошенников стали 135 жителей Псковской области

20:36, 04 июня 2025, ПАИ

В мае этого года пострадавшими от преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий стали 135 жителей нашего региона. Преступления зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях области, сообщили ПАИ в областной прокуратуре.

Противоправными действиями злоумышленников потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на своё имя кредиты, денежные средства от получения которых также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета.

Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы, как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путём инвестирования, трудоустройство на работу.

Также распространены случаи представления мошенников операторами сотовой связи, которые под предлогом пролонгации договора используют SIM-карты, получают доступ к счетам потерпевших и в дальнейшем похищают денежные средства.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

В прокуратуре напомнили, что при поступлении сомнительных звонков необходимо незамедлительно прервать разговор, не следует разглашать личные данные и номера банковских счетов.