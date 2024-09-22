Признаки болезни Альцгеймера назвал врач

21:24, 22 сентября 2024, ПАИ

Болезнь Альцгеймера можно назвать возрастной. Люди моложе 60 лет страдают от неё редко, рассказал врач-гериатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев «Известиям».

Болезнь Альцгеймера – самая частая причина значительного нарушения памяти у пожилых, которая приводит к развитию деменции, формированию зависимости от окружающих. Ранние проявления болезни характеризуются ухудшением памяти, трудностями с ориентированием на местности и подбором слов в разговоре.

Зачастую к заболеванию может быть генетическая предрасположенность, отметил врач.

У россиян среди близких почти каждый пятый страдал деменцией (18 %), по данным «Деменция.net». Старческое слабоумие приблизительно в 70 % случаев возникает из-за болезни Альцгеймера.