Признаки болезни Альцгеймера назвал врач
Болезнь Альцгеймера можно назвать возрастной. Люди моложе 60 лет страдают от неё редко, рассказал врач-гериатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев «Известиям».
Болезнь Альцгеймера – самая частая причина значительного нарушения памяти у пожилых, которая приводит к развитию деменции, формированию зависимости от окружающих. Ранние проявления болезни характеризуются ухудшением памяти, трудностями с ориентированием на местности и подбором слов в разговоре.
Зачастую к заболеванию может быть генетическая предрасположенность, отметил врач.
У россиян среди близких почти каждый пятый страдал деменцией (18 %), по данным «Деменция.net». Старческое слабоумие приблизительно в 70 % случаев возникает из-за болезни Альцгеймера.
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