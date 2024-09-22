Волонтёрская акция прошла на новой экотропе нацпарка «Себежский»

21:03, 22 сентября 2024, ПАИ

Волонтёрскую акцию сбора мусора и оборудования новой экологической тропы на берегу Серебряного озера прошла на территории заказника «Ремдовский». Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму.

В мероприятии приняли участие волонтёры, сотрудники заказника и другие посетители.

Отметим, что волонтёрскую акцию организовали сотрудники национального парка «Себежский».