12 медалей завоевали псковичи на соревнованиях по зимнему плаванию в Великом Новгороде

21:45, 22 сентября 2024, ПАИ

12 медалей завоевали псковичи на соревнованиях по зимнему плаванию в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области (РОО ФЗП ПО).

Открытый Кубок Новгородской области по зимнему плаванию (памяти Героя Советского Союза Николая Оплеснина) прошёл 23 сентября в Великом Новгороде. Спортсмены преодолевали расстояние 350 м на реке Волхов на скорость. Участникам приходилось бороться с ветром и течением холодной воды (температура ниже 15,9 градуса).

Псковичи показали высокие результаты и заняли призовые места, завоевав пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Имена призёров – в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/fzp60).