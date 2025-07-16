Семь медалей выиграли спортсмены Псковской области на втором этапе фестиваля «Алоль»

10:40, 16 июля 2025, ПАИ

Семь медалей выиграли спортсмены Псковской области на втором этапе фестиваля спортивного ориентирования «Алоль», соревнованиях «Рельеф и гидрография», которые прошли на территории Пустошкинского района. Об этом ПАИ сообщили в СКО «Русь».

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. На счету представителей Псковской области два золота, два серебра и три бронзы. Победами отличились Наталья Большакова среди женщин до 40 лет и Наталья Ушакова среди женщин до 60 лет.

Кроме того, серебро на счету Макара Эбермана в зачёте мальчиков до десяти лет и Светланы Бараковой среди женщин до 40 лет. Бронзу завоевали Диана Иванова среди девочек до 12 лет, Семён Эберман среди мальчиков до десяти лет и Оксана Власова в зачёте женщин до 50 лет.

Фестиваль продолжится традиционными соревнованиями «Русь», которые начнутся в ближайшую пятницу, 18 июля.

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