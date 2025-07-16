Псковские спортсменки выступают на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

11:54, 16 июля 2025, ПАИ

Воспитанницы псковской спортшколы «Ника», представляющие Московскую область, Ангелина Семёнова и Елизавета Кожевина выступают на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве. Об этом сообщает Федерация каноэ России.

Обе спортсменки поборются за медали на 500-метровке в одиночках и четвёрках. Дополнительно Семёнова будет соревноваться на дистанции 1 000 метров в одиночке, а Кожевина – на дистанции 200 и 500 метров в двойке.

В первый день соревнований у женщин проходят заезды в одиночках на 500-метровке. По итогам предварительных заездов Елизавета Кожевина заняла седьмое место и вышла в полуфинал, а Ангелина Семёнова – пятое и также получила путёвку в 1/2 финала. Полуфинальные заезды стартуют сегодня в 12:55.

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