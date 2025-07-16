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Спорт

Медиаклуб с псковским футболистом в составе прекратит своё существование

Медиаклуб «Рома», за который выступает псковский футболист Владислав Сакадеев, прекратит своё существование, заявил владелец команды Роман Калинченков в одном из Telegram-каналов.

Фото: пресс-служба «Ромы»

«Сейчас мы видим, как многие команды МФЛ закрываются, и, к сожалению, команду «Рома» постигла та же участь. Не буду вдаваться в подробности всего происходящего, просто хотелось поблагодарить всех, кто переживал за нашу команду, ходил на игры или смотрел у экрана», – сказал Роман Калинченков.

Сакадеев присоединился к «Роме» в апреле этого года. В составе команды он провёл шестой сезон Медийной футбольной лиги (МФЛ) и отличился забитым голом.

За два года в МФЛ Сакадеев сменил четыре команды. Помимо «Ромы» он выступал за Kicks Town, «Тандем» и «Броук Бойз».

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