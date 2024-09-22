Учёные провели комплексную экспедицию по изучению озера Полисто в Бежаницком районе

22:13, 22 сентября 2024, ПАИ

Масштабная экспедиция на одном из крупнейших озёр Псковской области – Полисто – завершилась в середине сентября. В состав комплексной экспедиции по изучению озера Полисто вошли специалисты Полистовского заповедника и Государственного научно-исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства. Об этом ПАИ сообщили в Полистовском заповеднике.

Озеро Полисто с 2009 года является региональным памятником природы. Полистовский заповедник сохраняет водно-болотные экосистемы. Вместе с тем водные животные (гидробионты), обитающие на охраняемой территории, изучены слабо, отметили специалисты.

В ходе экспедиции, которая прошла 10–12 сентября, специалисты провели комплексные рыбохозяйственные исследования озера Полисто Бежаницкого района Псковской области с целью изучения современного состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Были отобраны гидрохимические и гидробиологические пробы, исследован качественный и количественный состав ихтиофауны водоёма. Сейчас проводится камеральная обработка собранных материалов.

Отметим, озеро Полисто расположено в центре Полистово-Ловатской болотной системы и входит в число десяти наиболее крупных водоёмов области. Согласно исследованиям псковских ихтиологов конца 1990-х годов, его ихтиофауна насчитывает 21 вид рыб, включая синца, судака, леща и чехонь. Отметим, что это единственное озеро в Псковской области, где обитает чехонь.