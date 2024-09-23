Пётр и Павел Рябинники отмечают сегодня

07:13, 23 сентября 2024, ПАИ

День памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских, отмечают сегодня, 23 сентября, сообщает calend.ru.

Святой Пётр защищал православную веру от иконоборцев и пострадал за это, а о жизни святого Павла сведений не сохранилось.

К Петру и Павлу созревшая рябина от заморозков становилась сладкой. Ягоды заготавливали впрок и варили из них компоты и квасы, а также настои, которые лечили простуду. Помимо этого, из рябины делали настойки и наливки.

По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.