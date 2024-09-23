Стало известно, в каких городах живут самые щедрые женихи

07:55, 23 сентября 2024, ПАИ

Самые щедрые женихи живут в Москве, где средний чек на помолвочное кольцо составляет 28 988 рублей, считают аналитики Sokolov.

А также в Санкт-Петербурге со средней стоимостью кольца 24 988. Тройку лидеров замкнула Самара – 24 937.

Замыкают топ-5 женихи из Казани и Воронежа. Там в среднем они покупали помолвочные кольца за 23 и 22 тысячи рублей.