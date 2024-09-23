Электроэнергии временно не будет в Печорском районе
Электроэнергии временно не будет в Печорском районе, пишет газета «Печорская правда».
С 23 по 27 сентября с 10:00 до 16:00 света не будет в деревнях Бор, Бельково, Бабино, Бакси-Мельница.
23 сентября с 10:00 до 17:00 – в деревнях Гнилкино, Тростино, Пискони, Копаницы, Коломно, Вертушкино, Захново, Бобково, Манчихино.
24 сентября с 10:00 до 17:00 – в деревне Лесицко (частично).
25 сентября с 10:00 до 17:00 – в деревне Мотылино.
26 сентября с 10:00 до 17:00 – в деревнях Боршевицы, Тереб, Велье, Котья Гора, Колосовка, КУрково, Пыжово.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
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