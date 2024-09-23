Электроэнергии временно не будет в Печорском районе

08:39, 23 сентября 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в Печорском районе, пишет газета «Печорская правда».

С 23 по 27 сентября с 10:00 до 16:00 света не будет в деревнях Бор, Бельково, Бабино, Бакси-Мельница.

23 сентября с 10:00 до 17:00 – в деревнях Гнилкино, Тростино, Пискони, Копаницы, Коломно, Вертушкино, Захново, Бобково, Манчихино.

24 сентября с 10:00 до 17:00 – в деревне Лесицко (частично).

25 сентября с 10:00 до 17:00 – в деревне Мотылино.

26 сентября с 10:00 до 17:00 – в деревнях Боршевицы, Тереб, Велье, Котья Гора, Колосовка, КУрково, Пыжово.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.