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Культура

Завтра в «Михайловском» ждут много гостей

Несмотря на плановый санитарный вторник, завтра, 24 сентября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» ждут много гостей. В учреждении напомнили, что вечером этого дня в музейном научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) состоится один из наиболее востребованных у зрителей спектакль театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера «Горе от ума» по комедии А. С. Грибоедова.

Елена Абдулаева. Осень в Михайловском (2007 год). Из фондов Пушкинского заповедника

При том что дома-музеи будут весь день закрыты на санитарное обслуживание, никто не помешает гостям Михайловского, Тригорского и Петровского в своё удовольствие просто погулять по усадебным паркам, наслаждаясь последними тёплыми днями этой осени. Такой возможностью, как показывает опыт святогорских музейщиков, пользуются многие и многие жители и гости Псковской области.

Что касается режима работы мемориальных музеев, «Пушкинской деревни» и выставочных залов в составе государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», то по окончании санитарного вторника, уже со среды, 25 сентября, гостей здесь будут принимать в штатном режиме. Однако потенциальным посетителям следует учесть, что учреждение продолжает свой поэтапный переход от высокого к низкому туристическому сезону. В связи с этим с 1 октября все музейные объекты по-прежнему, как и в предыдущие пять месяцев, будут открыты для посетителей ежедневно, без выходных, однако дополнительных часов по субботам уже не предполагается. Таким образом, уже со следующей недели усадьбы по-прежнему, как и в мае – сентябре, будут открыты для посетителей ежедневно, без выходных, но работать будут только до 18:00 (вход – до 17:30).

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