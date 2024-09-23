Выставка «Хочу на море» откроется в Пскове 25 сентября

09:46, 23 сентября 2024, ПАИ

Выставка «Хочу на море» откроется в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 10) 25 сентября в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.

Экспозицию подготовили Псковский кукольный дом и Творческий союз мастеров по войлоку.

Посетители смогут увидеть авторских кукол, текстиль, войлок, множество аксессуаров из шерсти, морские сувениры, фотографии. Гостям выставки предлагают вспомнить о морских поездках, дальних путешествиях, солнечных днях, детстве, бархатном сезоне, пиратах и рыбах, отметили организаторы.

В память об ушедшей художнице-кукольнице из Липецка Ирине Стець в составе выставки будет показано и несколько кукол из её частных коллекций.

В день открытия вход будет свободный.