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Происшествия

Пскович не мог сдать экзамен по вождению и купил поддельные права в интернете

Жителя Пскова осудили за покупку водительских прав в интернете, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что пскович не мог самостоятельно сдать экзамен по вождению. В интернете он нашёл сайт с предложением быстрого получения водительских прав. Мужчина перевёл продавцу 30 тысяч рублей, а на следующий день встретился с ним и забрал удостоверение на своё имя. Поддельными правами пскович активно пользовался.

На судебном заседании мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

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