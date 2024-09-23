Пскович не мог сдать экзамен по вождению и купил поддельные права в интернете

12:49, 23 сентября 2024, ПАИ

Жителя Пскова осудили за покупку водительских прав в интернете, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что пскович не мог самостоятельно сдать экзамен по вождению. В интернете он нашёл сайт с предложением быстрого получения водительских прав. Мужчина перевёл продавцу 30 тысяч рублей, а на следующий день встретился с ним и забрал удостоверение на своё имя. Поддельными правами пскович активно пользовался.

На судебном заседании мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.