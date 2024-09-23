Псковички выиграли две медали на чемпионате и первенстве России по пилонному спорту

12:43, 23 сентября 2024, ПАИ

Псковички выиграли две медали на чемпионате и первенстве России по пилонному спорту, которые прошли в Москве с 19 по 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменов Софья Колоскова.



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова

















Виктория Мигунова выиграла серебро среди юниоров в категории «Артистический пилон». Бронзовым призёром стала София Ясвина в спортивном фестивале.

«Мы гордо представили город, что в очередной раз доказывает нашу силу в пилонном спорте. 36 регионов, сильнейшие спортсмены нашей страны, и с каждым годом пилонный спорт становится популярнее. Атлеты показывают отличные результаты!» – отметила тренер призёров Софья Колоскова.

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