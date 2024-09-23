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Культура

Посвящённый Валентину Курбатову диктант напишут псковичи

Диктант «Бегущая строка», посвящённый 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова, пройдёт 26 сентября в 15:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Валентин Курбатов. Фото предоставили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова

Написать диктант по отрывку одного из известных произведений псковского писателя может любой желающий. Диктант «Бегущая строка» проводится ежегодно. Каждый год для диктанта выбирается отрывок из произведения Валентина Курбатова. В этом году участникам предложат написать отрывок из «Нечаянного паспорта».

О желании участвовать нужно сообщить на почту kabinetkurbatova@pskovlib.ru. Для всех гостей акции будут подготовлены сертификаты участников. После мероприятия они будут разосланы на предоставленные при регистрации электронные почты. После диктанта участники смогут посетить экскурсию по кабинету Валентина Курбатова.

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