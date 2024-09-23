Посвящённый Валентину Курбатову диктант напишут псковичи

12:25, 23 сентября 2024, ПАИ

Диктант «Бегущая строка», посвящённый 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова, пройдёт 26 сентября в 15:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Написать диктант по отрывку одного из известных произведений псковского писателя может любой желающий. Диктант «Бегущая строка» проводится ежегодно. Каждый год для диктанта выбирается отрывок из произведения Валентина Курбатова. В этом году участникам предложат написать отрывок из «Нечаянного паспорта».

О желании участвовать нужно сообщить на почту kabinetkurbatova@pskovlib.ru. Для всех гостей акции будут подготовлены сертификаты участников. После мероприятия они будут разосланы на предоставленные при регистрации электронные почты. После диктанта участники смогут посетить экскурсию по кабинету Валентина Курбатова.