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Происшествия

Пострадавших в результате нападения одноклассника школьников доставили на лечение в Москву

Получившие травмы при нападении одноклассника дети доставлены на лечение из Челябинска в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.

«Трое детей, пострадавших 16 сентября при нападении на школу в Челябинске, доставлены бортом МЧС и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России», – уточнили в пресс-службе ведомства.

13-летние девочки, которые в результате ударов молотком получили открытые черепно-мозговые травмы, госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии.

Состояние школьниц оценивается как стабильно тяжёлое. «Вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в полном объеме», – заверил глава Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава Дмитрий Прометной.

Еще один пострадавший, 13-летний мальчик, пройдет реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ «Кораблик» Минздрава.

Ранее о ЧП в 68-й школе в Челябинске сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале. В правоохранительных органах уточнили, что 13-летний школьник напал с молотком и ножом на учеников в классе.

Ранее сообщалось, что 16 сентября 13-летний подросток принёс в коррекционный филиал школы № 68 пневматический пистолет, два молотка и нож, с которыми напал на одноклассников. Пострадали трое детей и учитель. Также нападавший семиклассник нанес раны себе.

Возбуждены уголовные дела об организации убийства и халатности.

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