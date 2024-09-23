До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 24 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 24 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём синоптики прогнозируют от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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