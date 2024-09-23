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Спорт

Около 30 человек приняли участие в тренировке, стартующей возле нового моста в Пскове

Около 30 человек приняли участие в беговой тренировке, стартующей возле нового пешеходного моста в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор мероприятия Александр Кузьмин.

  • Около 30 человек приняли участие в беговой тренировке, стартующей возле нового пешеходного моста
    Фото: Фёдор Егоров
  • Около 30 человек приняли участие в беговой тренировке, стартующей возле нового пешеходного моста
    Фото: Фёдор Егоров
  • Около 30 человек приняли участие в беговой тренировке, стартующей возле нового пешеходного моста
    Фото: Фёдор Егоров
  • Около 30 человек приняли участие в беговой тренировке, стартующей возле нового пешеходного моста
    Фото: Фёдор Егоров
  • Около 30 человек приняли участие в беговой тренировке, стартующей возле нового пешеходного моста
    Фото: Фёдор Егоров
  • Около 30 человек приняли участие в беговой тренировке, стартующей возле нового пешеходного моста
    Фото: Фёдор Егоров
  • Около 30 человек приняли участие в беговой тренировке, стартующей возле нового пешеходного моста
    Фото: Фёдор Егоров

«Было около 30 человек. У жителей Пскова и клуба ProSport была возможность пробежать по уникальному маршруту, который не все, к сожалению, знают. Старт и разминка состоялись на новом мосту через Пскову. На нём открываются красивые виды. Я вместе с командой организаторов обдумываю, чтобы трасса Псковского марафона в следующем году пролегала через новый пешеходный мост», – отметил Александр Кузьмин.

Участники ещё пробежали вокруг крепостной стены, подчеркнул организатор. «Её протяжённость более семи километров. Этот маршрут уникальный. Также мы не забыли обсудить все нюансы предстоящего Псковского полумарафона, который состоится в воскресенье. Осталось всего около 20 мест. То есть мы можем досрочно закрыть регистрацию», – сказал Александр Кузьмин.

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