360 тысяч человек посетило фестивали, концерты и выставки в Псковской области за лето

13:40, 23 сентября 2024, ПАИ

360 тысяч человек посетило фестивали, концерты и выставки в Псковской области за летний сезон, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

















Всего за лето в регионе фестивали проходили в течение 55 дней. Кроме того, на мероприятиях выступило 2 950 артистов. За лето фотографы сделали десять миллионов фотографий событий.

«Фестивали – наш летний триумф! Сезон был богат на фестивальные события, где театральные и музыкальные коллективы со всех уголков России восхищали зрителей своим мастерством», – отметили в ТКД.