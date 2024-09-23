360 тысяч человек посетило фестивали, концерты и выставки в Псковской области за лето
360 тысяч человек посетило фестивали, концерты и выставки в Псковской области за летний сезон, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
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Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Всего за лето в регионе фестивали проходили в течение 55 дней. Кроме того, на мероприятиях выступило 2 950 артистов. За лето фотографы сделали десять миллионов фотографий событий.
«Фестивали – наш летний триумф! Сезон был богат на фестивальные события, где театральные и музыкальные коллективы со всех уголков России восхищали зрителей своим мастерством», – отметили в ТКД.
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