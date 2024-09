Умер барабанщик группы ABBA

13:39, 23 сентября 2024, ПАИ

Шведский музыкант Роджер Палм скончался на 76-м году жизни, пишет РИА Новости.

Роджер Палм умер в субботу, 21 сентября. Причиной смерти стало осложнение болезни Альцгеймера.

Семья Палма сказала, что он всегда был тёплым и скромным человеком, который был рядом со своей семьей и друзьями.

Шведский музыкант Роджер Палм родился в 1949 году, играл в группах Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters, но прославился как барабанщик ABBA. С его участием выпущены хиты Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Thank You for the Music.