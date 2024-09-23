Умер барабанщик группы ABBA
Шведский музыкант Роджер Палм скончался на 76-м году жизни, пишет РИА Новости.
Роджер Палм умер в субботу, 21 сентября. Причиной смерти стало осложнение болезни Альцгеймера.
Семья Палма сказала, что он всегда был тёплым и скромным человеком, который был рядом со своей семьей и друзьями.
Шведский музыкант Роджер Палм родился в 1949 году, играл в группах Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters, но прославился как барабанщик ABBA. С его участием выпущены хиты Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Thank You for the Music.
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