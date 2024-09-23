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Псковский губернатор поручил создать муниципальные координационные советы «Движения первых» в каждом муниципалитете

Заседание областного координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» по итогам III квартала 2024 года прошло в Пскове сегодня, 23 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковский губернатор поручил создать муниципальные координационные советы «Движения первых» в каждом муниципалитете. Фото здесь и далее: ПАИ

«Хочу поблагодарить руководство и всё движение – вы ведёте активную работу. Хочу обратить внимание глав муниципалитетов: пока только в десяти районах созданы муниципальные координационные советы «Движения первых», нужно в ближайшее время создать их и в остальных муниципалитетах», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движения первых» Ксения Янова поддержала это решение.

«Мы работаем в единой экосистеме воспитания и молодёжной политики. Что касается первичных отделений, то в последнее время очень активно в Псковской области развиваются первичные отделения. Хочу сказать большое спасибо за поддержку, без неё не было бы результата. Мы согласны с Михаилом Юрьевичем, штаб по воспитанию должен работать не только в региональном центре, но и в каждом муниципалитете», – отметила она.

Кроме того, Ксения Янова указала на необходимость взаимодействия студенческого сообщества и «Движения первых».

«Хотелось бы, чтобы мы более активно начали привлекать вузовское сообщество. Поскольку мы сейчас расширяем деятельность в студенческом направлении, хотелось бы, чтобы проректоры включились в эту работу», – подчеркнула она.

Михаил Ведерников отметил, что в данном направлении работа, без сомнения, будет активной.

Председатель совета регионального отделения «Движения первых» в Псковской области Мария Тучак отметила, что движение уже объединило более 11,5 тысячи учащихся и наставников.

Она рассказала, что в течение трёх месяцев планируется провести профориентационные экскурсии, форум отцов, форум «Родные-любимые», премию «Будь первым», форум «Хранители истории».

«Впереди у нас много проектов, но вместе с такой командой единомышленников я уверена, что наши проекты будут выполнены», – подчеркнула она.

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