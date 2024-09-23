18 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
18 единиц оружия и 135 патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 16 по 22 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.
За неделю в регионе провели 130 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили семь административных правонарушений.
Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.
Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.
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