18 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:49, 23 сентября 2024, ПАИ

18 единиц оружия и 135 патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 16 по 22 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 130 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили семь административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.