«Михайловское» открывает выставку памяти Валентина Курбатова в Иркутске

15:30, 23 сентября 2024, ПАИ

В преддверии 85-летия выдающегося литератора, литературного критика, лауреата государственной премии России псковича Валентина Курбатова (29 сентября 1939 – 6 марта 2021) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» в Иркутске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В музее рассказали, что столь географически отдалённый от Пскова и от Михайловского город был не чужим нашему земляку. С Иркутском писателя связывала, прежде всего, дружба с классиком отечественной литературы Валентином Распутиным. Кроме того, именно Курбатов стал сооснователем и постоянным ведущим литературных вечеров «Этим летом в Иркутске».

В экспозицию «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» включены фотографии, сделанные директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем во время их совместных с Валентином Курбатовым поездок в Рим, Флоренцию, Сиену, а также путевые заметки – «итальянские дневники» – которые писатель по своей многолетней привычке вёл в те дни.

Нынешний иркутский показ Георгий Василевич анонсировал ещё в марте нынешнего года, в день памяти Валентина Курбатова, когда «Итальянский дневник» открывали в Пскове, в областной библиотеке, которая с недавних пор носит имя Валентина Яковлевича.

Открытие выставки «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Иркутске в культурном центре Александра Вампилова назначено на 24 сентября.