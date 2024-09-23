Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Михайловское» открывает выставку памяти Валентина Курбатова в Иркутске

В преддверии 85-летия выдающегося литератора, литературного критика, лауреата государственной премии России псковича Валентина Курбатова (29 сентября 1939 – 6 марта 2021) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» в Иркутске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее рассказали, что столь географически отдалённый от Пскова и от Михайловского город был не чужим нашему земляку. С Иркутском писателя связывала, прежде всего, дружба с классиком отечественной литературы Валентином Распутиным. Кроме того, именно Курбатов стал сооснователем и постоянным ведущим литературных вечеров «Этим летом в Иркутске».

В экспозицию «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» включены фотографии, сделанные директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем во время их совместных с Валентином Курбатовым поездок в Рим, Флоренцию, Сиену, а также путевые заметки – «итальянские дневники» – которые писатель по своей многолетней привычке вёл в те дни.

Нынешний иркутский показ Георгий Василевич анонсировал ещё в марте нынешнего года, в день памяти Валентина Курбатова, когда «Итальянский дневник» открывали в Пскове, в областной библиотеке, которая с недавних пор носит имя Валентина Яковлевича.

Открытие выставки «Валентин Курбатов. Итальянский дневник» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Иркутске в культурном центре Александра Вампилова назначено на 24 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 сентября 2024

«Михайловское» открывает выставку памяти Валентина Курбатова в Иркутске
23 сентября 2024

Россияне могут познакомиться с Псковской областью с помощью нацмаршрута
23 сентября 2024

360 тысяч человек посетило фестивали, концерты и выставки в Псковской области за лето
23 сентября 2024

Завтра в «Михайловском» ждут много гостей
22 сентября 2024

Церемония награждения победителей молодёжного фестиваля «Мосты дружбы» прошла в Пскове
22 сентября 2024

Артисты театра «Пушкинская школа» прочли стихотворения Пушкина в Святогорском монастыре
22 сентября 2024

Губернатор Ульяновской области наградил директора «Михайловского»
22 сентября 2024

Псковичей приглашают на воскресную краеведческую прогулку «Сентябрь на Сокольнице»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...