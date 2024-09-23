Более 500 вакансий представят на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове
Осенняя ярмарка трудоустройства пройдёт в кадровом центре Пскова (улица Коммунальная, 71а) 26 сентября с 12:00 до 14:00, сообщили ПАИ в Псковском областном центре занятости населения.
Участников ярмарки ждут более 500 вакансий от ведущих работодателей региона, экспресс-собеседования, профессиональные тестирования, консультации специалистов службы занятости.
«Работа найдётся для всех – от граждан без опыта работы до высококвалифицированных специалистов», – подчеркнули в областном центре занятости населения.
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