Более 500 вакансий представят на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове

15:43, 23 сентября 2024, ПАИ

Осенняя ярмарка трудоустройства пройдёт в кадровом центре Пскова (улица Коммунальная, 71а) 26 сентября с 12:00 до 14:00, сообщили ПАИ в Псковском областном центре занятости населения.

Участников ярмарки ждут более 500 вакансий от ведущих работодателей региона, экспресс-собеседования, профессиональные тестирования, консультации специалистов службы занятости.

«Работа найдётся для всех – от граждан без опыта работы до высококвалифицированных специалистов», – подчеркнули в областном центре занятости населения.