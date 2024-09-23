Более 40 тысяч рублей украл пскович с банковской карты своей знакомой

16:10, 23 сентября 2024, ПАИ

Жителя Псковского района осудили за кражу денег с банковской карты знакомой, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что 43-летний пскович находился в дачном доме своей знакомой в СНТ «Черняковицы-2». Зная, что за ним никто не наблюдает, он забрал лежавшую на холодильнике банковскую карту хозяйки дома.

С 29 апреля по 14 мая 2024 года он оплачивал украденной картой покупки в различных магазинах Пскова и Псковского района. Всего он потратил с чужой карты более 40 тысяч рублей.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счёта при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьёй 159.3 УК РФ). С учётом смягчающих обстоятельств мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор суда вступил в законную силу.