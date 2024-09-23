Бесплатная экскурсия «Крепость на горе Жеравьей» пройдёт в Изборске

16:15, 23 сентября 2024, ПАИ

27 сентября, в День туризма, Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию «Крепость на горе Жеравьей», сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

Во время экскурсии гостям расскажут историю древнейшей крепости, испокон веков стоявшей на границе Руси; они узнают, какую роль играл Изборск в защите северо-западных рубежей Русского государства, что за события происходили у стен крепости сотни лет назад и какие тайны и легенды хранят крепостные стены и башни.

Экскурсия начнётся 27 сентября в 13:00. Сбор группы возле выставочного зала (улица Печорская, 37). Для участия необходима предварительная запись по телефону (8 8112) 33-16-17.