Режим повышенной готовности ввели из-за угрозы обрушения моста в Пскове

16:24, 23 сентября 2024, ПАИ

Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Режим повышенной готовности вводится на территории города из-за угрозы возможного обрушения моста через ручей Колокольничий в Пскове. Чрезвычайная ситуация может возникнуть из-за обрушения насыпи (откосов) моста, а также из-за разрушения несущих конструкций сооружения.

В связи с этим на территории Пскова вводится режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС.