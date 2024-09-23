Режим повышенной готовности ввели из-за угрозы обрушения моста в Пскове
Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Режим повышенной готовности вводится на территории города из-за угрозы возможного обрушения моста через ручей Колокольничий в Пскове. Чрезвычайная ситуация может возникнуть из-за обрушения насыпи (откосов) моста, а также из-за разрушения несущих конструкций сооружения.
В связи с этим на территории Пскова вводится режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС.
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