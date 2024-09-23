Подведены итоги Кубка Псковской области по велоспорту

17:00, 23 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги Кубка Псковской области по велоспорту памяти велопутешественника Глеба Травина, который прошёл 21 и 22 сентября на территории Палкинского и Печорского районов. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

За награды соревнований боролись около 100 спортсменов из Великих Лук, Пскова, Твери, Кингисеппа, Великого Новгорода и Сланцев.

В индивидуальной гонке на пять и десять километров больше всего золотых медалей завоевали новгородцы Алиса Эйтингин, Иван Семёнов, Антонина Грачева, Николай Анашкин и Арсений Наумов. Среди местных спортсменов первые места заняли воспитанники спортшколы «Олимп» Виталина Матюшина, Людмила Котельникова, Степан Доронин, Елизавета Слесарева и Иван Новиков.

В групповой гонке победами отличились воспитанники местных спортшкол Филипп Демченко, Дарья Богданова, Виктор Котусев, Алина Кузнецова и Кирилл Князев.

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