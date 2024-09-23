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Общество

Обучение сотрудников комиссий ПДН стартовало в Псковской области

Обучение специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав началось в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Обучающие семинары проходят на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). В них участвуют председатели и ответственные секретари муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В течение двух дней специалисты ПОИПКРО в области юриспруденции и психологии, а также приглашённые эксперты проведут интенсив по правовой регламентации работы комиссий, психолого-педагогическим основам их деятельности и профилактике профессионального выгорания сотрудников. Обучение включает практические задания и разбор кейсов.

«Мы собрались, чтобы проработать вопросы, которые возникают у нас на местах, посмотреть, какие положительные примеры работы есть у нас и у наших коллег, актуализировать знания о нормативной документации», – сказала в приветственном слове советник первого заместителя губернатора Псковской области Ирина Зорина.

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова подчеркнула, что основная задача семинара – это обсуждение реальных проблем и дефицитов, существующих на данный момент. «Наша главная цель – выработать согласованность в вашей работе, показать успешные инструменты, которые могут быть использованы», – отметила она.

Организатором обучения выступает правительство Псковской области. Семинар проводится согласно плану мероприятий по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики, направленному на раннее выявление неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

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Обучение сотрудников комиссий ПДН стартовало в Псковской области

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