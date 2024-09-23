Аптека в Дно на улице Петрова возобновит работу завтра
Аптека в Дно на улице Петрова возобновит работу завтра, сообщил глава района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
«Будущему дновской аптеки ничего не угрожает. Несколько дней она была закрыта, поскольку проводятся мероприятия по реорганизации муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. Этого требует федеральное законодательство. Учредителем новой организации так же, как и прежде, будет выступать муниципалитет. И уже с завтрашнего дня аптека приступит к работе в привычном режиме», – отметил Михаил Шауркин.
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