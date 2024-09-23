Аптека в Дно на улице Петрова возобновит работу завтра

17:39, 23 сентября 2024, ПАИ

Аптека в Дно на улице Петрова возобновит работу завтра, сообщил глава района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«Будущему дновской аптеки ничего не угрожает. Несколько дней она была закрыта, поскольку проводятся мероприятия по реорганизации муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. Этого требует федеральное законодательство. Учредителем новой организации так же, как и прежде, будет выступать муниципалитет. И уже с завтрашнего дня аптека приступит к работе в привычном режиме», – отметил Михаил Шауркин.