Развитие социального партнёрства обсудили участники трёхсторонней комиссии в правительстве Псковской области

18:07, 23 сентября 2024, ПАИ

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой прошло в правительстве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вера Емельянова подчеркнула, что приоритетным направлением сотрудничества правительства Псковской области, профсоюзов и работодателей является создание эффективной системы социального партнёрства. На заседании стороны обсудили индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы региона на 5,5 % в 2024 году, а также увеличение прогнозного показателя среднемесячной начисленной заработной платы наёмных сотрудников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

«Любое решение в сторону повышения заработной платы – положительный сигнал, который мы должны воспринимать и гарантировать нашим гражданам. Вся необходимая подготовительная работа была проведена», – отметила первый вице-губернатор.

В ходе заседания участники также рассмотрели работу Государственной инспекции труда в Псковской области. Они проанализировали обращения граждан, которые касались неоформления трудовых отношений, невыплаты расчёта при увольнении, нарушения порядка оплаты сверхурочной работы и непроведения индексации заработной платы. По результатам проверок работодателям выдали предписания об устранении нарушений или привлечении к дисциплинарной ответственности.

Участники трёхсторонней комиссии предложили продолжить профилактическую работу по охране труда с работодателями региона путём информирования и проведения профилактических визитов.

На заседании также обсудили профилактику распространения ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах.

Кроме того, участники трёхсторонней комиссии рассмотрели новый порядок выполнения работодателями квоты для приёма на работу людей с инвалидностью, вопросы поддержки семей с детьми и существующие меры социальной помощи. Также они поговорили о мероприятиях «За достойный труд!», приуроченных ко Всемирному дню действий.