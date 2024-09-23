Пешеход госпитализирован после наезда автомобиля в Пскове
Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода в Пскове. ДТП произошло у дома № 75 на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пешеход госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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