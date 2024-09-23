Конкурс «Псковская область. Россия начинается здесь» запустили для молодёжи из Белоруссии
Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области совместно с АНО «Больше, чем путешествие» запустил конкурс «Псковская область. Россия начинается здесь» для студентов из Республики Беларусь. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в своём телеграм-канале.
«Считаю особенно значимой такую инициативу для сохранения общей исторической памяти и развития сотрудничества между Псковской областью и Республикой Беларусь, повышения престижа и доступности туристских продуктов региона, развития молодёжного въездного туризма. Конкурс позволит увидеть наш родной край глазами граждан другого государства», – говорится в сообщении.
Ребята из Белоруссии снимут ролики о достопримечательностях Псковской области, об исторических личностях, чьей родиной является Псковская область. Победители, которых выберет экспертная комиссия, отправятся в путешествие по значимым местам региона.
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Конкурс «Псковская область. Россия начинается здесь» запустили для молодёжи из Белоруссии
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