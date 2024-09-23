В псковском УКП СИЗО-1 поговорили о дорогах России и провели награждение победителей онлайн-олимпиад

19:27, 23 сентября 2024, ПАИ

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 в Пскове состоялся очередной урок из цикла «Разговоры о важном», темой которого стали дороги России. Также в рамках мероприятия классный руководитель Наталья Афанасьева вручила ученикам, принявшим участие в международных онлайн-олимпиадах по русскому и английскому языкам, сертификаты, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Беседа началась о видах транспорта, которые используются в жизни, и плавно перешла к транспортной системе и транспортной инфраструктуре России. Ребята поделились своими знаниями о дорогах из прочитанной литературы и просмотренных фильмов. Выполнили тест и написали эссе на одну из предложенных тем, касающихся средств передвижения.

Вторая часть урока была посвящена вручению ученикам сертификатов за участие в международных онлайн-олимпиадах – по русскому языку «Культура и традиции» и по английскому языку «Beyond the Quill: 460 year-enigma of Shakespeare» Literary Brilliance, посвящённой 460-летию со дня рождения Шекспира.

«Особое место занимает в теме о дорогах России Транссибирская магистраль, которая стала одним из самых значительных технических сооружений рубежа XIX–XX веков. Великий Сибирский путь всю историю играл ключевую роль в развитии государства. Он является самым длинным в мире», – отметила в ходе классного часа Наталья Нишанбаевна.