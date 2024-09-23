Порядка 300 саженцев сосны высадили в Бежаницком округе по нацпроекту

21:04, 23 сентября 2024, ПАИ

Участником всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках президентского национального проекта «Экология» стали представители Бежаницкого муниципального округа. Более 50 человек стали участниками акции, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Около 300 саженцев сосны высадили сотрудники Бежаницкого лесничества совместно со специалистами пожарного надзора. Также порядка 12 тысяч саженцев ели ранее высадили в районе деревни Сельцы Гдовского района.

Отметим, за последние шесть лет площадь лесовосстановления в Псковской области выросла на 2,7 тысячи гектаров, а территории, где велась вырубка или наблюдалась гибель лесных насаждений, уменьшилась на 2,8 тысячи гектаров.

Работы по лесовосстановлению в Псковской области ведутся по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.