Пскович осуждён за незаконное хранение взрывчатых веществ

20:41, 23 сентября 2024, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу жителю Пскова, который признан виновным по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что с мая по август 2023 года после продажи принадлежавшего последнему огнестрельного оружия, уже не имея соответствующего разрешения, мужчина незаконно хранил взрывчатое вещество – бездымный порох массой 133 грамма.

Действия мужчины пресекли сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. Суд признал мужчину виновным и с учётом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.