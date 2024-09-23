Псковичи могут стать участниками Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти»

22:22, 23 сентября 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс пройдёт в пяти номинациях: «Своих не бросаем», «О тех, кто выбрал Родину защищать», «Поэзия о СВОих», «С песней к Победе», «О защитниках Родины и настоящих героях».

Граждане от 10 лет могут стать участниками, сообщили организаторы. Отдельно в номинации «Своих не бросаем» возрастной ценз – от шести лет. Заявиться на конкурс можно как индивидуально, так и в составе коллектива.

До 15 ноября конкурс пройдёт на региональном уровне, проведение федерального этапа запланировано с 15 ноября 2024 по 30 января 2025 года. По результатам конкурса победителей пригласят в Москву для выступлений. Лучшие исполнители смогут записать качественную фонограмму и стать участниками концерта, в котором будут задействованы звёзды российского театра, кино и эстрады.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.