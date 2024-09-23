Студент Псковского областного колледжа искусств стал обладателем именной стипендии

22:14, 23 сентября 2024, ПАИ

Студенту третьего курса специальности «теория музыки» Дмитрию Гусакову назначена именная стипендия комитета по образованию Псковской области. Такая стипендия назначается студентам и аспирантам за особые успехи в научной и учебной деятельности. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Сегодня молодой человек успешно совмещает учёбу в колледже, участие в концертах, исполнительских конкурсах, научных конференциях с активной добровольческой и волонтёрской деятельностью.

В творческом архиве молодого музыканта выступление с докладами на международной научно-практической конференции «Сергей Рахманинов и Серебряный век», на областной научно-практической конференции «Традиции фортепианной школы Псковской области», на XVI Всероссийском имени С. В. Рахманинова конкурсе студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств, посвящённом 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова, победа на Всероссийской олимпиаде по музыкальной литературе среди обучающихся по программам СПО и на IV Всероссийском конкурсе «Глазуновский диктант».

«Среди наиболее значимых творческих проектов, в которых Дмитрий принял активное участие, – литературно-музыкальная композиция «Золотой петушок», открытие выставки «Русская зима» в Изборском музее-заповеднике, концерт памяти педагогов-пианистов из Псковской области, концерт студентов колледжа искусств по классу органа», – отметили в колледже.

Дмитрий Гусаков также является координатором направления «Моя Победа» и тимлидером регионального отделения ОО «Волонтёры Победы», вожатым и наставником «Движения первых» в Псковской области, членом штаба молодёжного движения «Вечевой орден».