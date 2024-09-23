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Конкурс педагогических студотрядов прошёл в Пскове

В Псковском государственном университете прошёл конкурс педагогических студенческих отрядов Псковского регионального отделения МООО РСО «Сердце детям отдаю». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Конкурс педагогических студотрядов прошёл в Пскове. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Участники представили на суд экспертного жюри шесть конкурсных испытаний: выставку стендов «Лента времени», на которых продемонстрировали специфику своей работы и взаимодействие в команде, видеовизитки «У нас есть всё, что тебе важно», творческие номера «Вожатый – профессия птица», VK-клипы «Делу время, потехе 30 секунд», игру с залом «Палочка-выручалочка», а также портфолио педагогического отряда.

В роли председателя жюри выступила командир Псковского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева. В состав экспертной группы также вошли представители ПсковГУ, комитета по образованию Псковской области, Всероссийского проекта «Навигаторы детства», Псковского отделения «Движения первых», ФГБОУ ВДЦ «Печоры».

Участниками конкурса стали пять педагогических студотрядов: «Снежный кот», «Наставник», «Кипарис» и «Турбо» из числа студентов ПсковГУ, а также «Ястребы» (Псковский агротехнический колледж).

Первое место заняли студенты из «Кипариса». Ребята получили право защищать честь педагогических отрядов Псковской области на слёте Северо-Западного федерального округа в городе Калининграде.

В номинации «Каждое дело – творчески, а иначе зачем» отмечены «Ястребы», в номинации «Через тернии к звездам» – «Турбо», в номинации «Мечта детей» – «Снежный кот». Приз зрительских симпатий завоевал отряд «Наставник».

Добавим, конкурс направлен на развитие и популяризацию студенческих педагогических отрядов путём вовлечения студентов в социально значимую деятельность.

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