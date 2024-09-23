Великолучане завоевали медали на соревнованиях по лёгкой атлетике «Московский листопад»
Юные легкоатлеты из Великолукского района и Великих Лук показали высокие результаты на соревнованиях по лёгкой атлетике «Московский листопад» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».
Участие в соревнованиях принимали спортсмены 2011–2012 и 2013–2015 годов рождения. Юных спортсменов тренирует Надежда Аввакуменкова.
В итоге серебряную медаль в толкании ядра завоевал Александр Головнев. Бронзовым призёром в беге на 600 метров стала Надежда Ботова.
«Немного не дотянули до тройки призёров Ярослав Ботов, Елизавета Боровкова, Софья Чайковская, Степан Фёдоров и Мирослав Антоневич», – рассказала Надежда Аввакуменкова.
Великолучане завоевали медали на соревнованиях по лёгкой атлетике «Московский листопад»
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