Великолучане завоевали медали на соревнованиях по лёгкой атлетике «Московский листопад»

23:10, 23 сентября 2024, ПАИ

Юные легкоатлеты из Великолукского района и Великих Лук показали высокие результаты на соревнованиях по лёгкой атлетике «Московский листопад» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Участие в соревнованиях принимали спортсмены 2011–2012 и 2013–2015 годов рождения. Юных спортсменов тренирует Надежда Аввакуменкова.

В итоге серебряную медаль в толкании ядра завоевал Александр Головнев. Бронзовым призёром в беге на 600 метров стала Надежда Ботова.

«Немного не дотянули до тройки призёров Ярослав Ботов, Елизавета Боровкова, Софья Чайковская, Степан Фёдоров и Мирослав Антоневич», – рассказала Надежда Аввакуменкова.