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Культура

День памяти преподобного Силуана Афонского отмечают православные

День памяти преподобного Силуана Афонского отмечают 24 сентября, сообщает calend.ru.

Преподобный Силуан Афонский, в миру Симеон, появился на свет в 1866 году в семье крестьянина Иоанна Антонова, проживавшей в селе Шовском Шовской волости Лебединского уезда Тамбовской губернии.

Родители Симеона были трудолюбивыми и кроткими людьми, обладающими природной мудростью, хотя и не имевшими образования. Как позже вспоминал старец, их большая и сплоченная семья жила в бедности, но всегда была готова помочь нуждающимся, иногда даже делясь последним куском хлеба. Особенно тепло в доме встречали странников. Отец часто беседовал с ними о Боге и христианской жизни, что оставляло глубокий след в душе юного Симеона.

Однажды, вернувшись домой с гулянья, Силуан задремал и в полусне увидел себя со стороны: в него проникает «смрадный змий». Испытав отвращение, он проснулся и в момент пробуждения услышал слова Пресвятой Богородицы.

Осенью 1892 года он прибыл на Святую Гору. Его приняли послушником в Русский Пантелеимонов монастырь.

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