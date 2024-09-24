Подробности установки освещения в отдалённых микрорайонах Пскова рассказал Алексей Саенко

08:20, 24 сентября 2024, ПАИ

Подробности установки освещения в отдалённых микрорайонах Пскова рассказал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

«С сентября был заключен контракт на строительство наружного освещения на улице Боровой – это от улицы Черняховского до дома № 44 на улице Боровой и от дома № 54 до дома № 62 на Боровой, а также на улице Грибоедова и Лермонтова в Любятово», – отметил Алексей Саенко.

Объекты, где будут делать освещение, определяются на основании запроса граждан, исходя из запланированных средств. Также принимается во внимание количество проживающих граждан, пояснил он.

В 2024 году уже сделано освещение на улице Снятной. Кроме прочего, уже освещены два пешеходных перехода: на перекрестке улицы Шестака и улицы Майора Доставалова и улицы Гражданской и Спортивной. «Работа плановая, в том числе обращаем внимание на обращения наших коллег из ГИБДД», – подчеркнул Алексей Саенко.

По его словам, освещение включается на улицах Пскова автоматически, согласно графику. «Если во дворе не работает освещение, нужно обратиться в управляющую компанию, поскольку источник освещения находится в общем имуществе. А если освещение не горит на какой-то из улиц или на пешеходном тротуаре, то можно обратиться в администрацию или на горячую линию «Россетей», – заключил он.