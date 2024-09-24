Дорогу отремонтировали в пыталовском посёлке Белорусский

09:03, 24 сентября 2024, ПАИ

Дорожные работы завершены на улице 60-летия СССР в посёлке Белорусский Пыталовского муниципального округа. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

Подрядчик начал работы на участке 1 августа. На сегодня работы завершены – здесь отремонтированы дорога и тротуары. Сейчас идёт проверка качества работ контролирующей организацией и подготовка исполнительной документации.

Стоимость работ составила более 23 млн рублей. Срок окончания – 1 июля 2026 года.

Подрядчик выполнил все работы быстро, подчеркнула глава муниципалитета. «Теперь главная улица посёлка Белорусский и новые тротуары радуют не только его жителей, но и гостей», – заключила Вера Кондратьева.