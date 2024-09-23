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Культура

Концерт немецкой органной музыки пройдёт в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Органная музыка Германии: от барокко до романтизма» пройдёт 28 сентября в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Аида Глухова. Фото предоставлено организаторами

В концерте примет участие победитель премии «Органист года – 2023» петербургская органистка Аида Глухова. Программа включает в себя музыкальные произведения XVII–XIX веков: германских композиторов и органистов эпохи барокко Дитриха Букстехуде, Георга Муффата, Георга Бёма и Иоганна Себастьяна Баха, а также немецких композиторов-романтиков XIX века и органистов Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и Роберта Шумана.

Посетить концерт можно по пригласительному, который можно получить за пожертвование непосредственно перед началом. Продолжительность мероприятия – один час.

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